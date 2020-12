Anziana svenuta in casa, i Carabinieri di Laveno sfondano la porta a spallate

I Carabinieri di Laveno Mombello sono intervenuti questa mattina nella frazione di Cerro per un’emergenza domestica. Attorno alle 11 è stato lanciato l’allarme per una donna anziana che vive da sola e non non rispondeva alle chiamate dei vicini.

E’ stata proprio una vicina di casa ad allertare il 118. I Carabinieri sono arrivati sul posto insieme al personale sanitario e per consentire i soccorsi medici hanno sfondato la porta a spallate.

All’interno dell’appartamento la donna, 89 anni, era sdraiata sul pavimento e non dava segni di vita.

La tempestività dei soccorsi e il deciso intervento dei Carabinieri hanno permesso di intervenire in tempo. La donna è stata rianimata e poi trasportata in elisoccorso all’Ospedale di Cittiglio, dove si trova ricoverata in condizioni non gravi.