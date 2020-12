Apre il supermercato, la riqualificazione dell’Ex Enel è ormai completa

L’ultimo tassello della riqualificazione dell’area ex Enel, tra viale Belforte e largo IV Novembre a Varese, sta per completarsi.

Verrà infatti inaugurato lunedì 7 dicembre il supermercato che rappresenta il cuore di quella ristrutturazione, e che è stato il principale stimolo dell’operazione immobiliare, ma che ha subito un pesante e lungo stop le cui motivazioni non sono mai state chiarite.

Il punto vendita, ormai pressocchè completato da lungo tempo, non ha mai aperto nei tempi previsti: che prima erano per novembre 2018, poi per novembre 2019.

Ora però per il supermercato, anche se non con il primo previsto logo di Carrefour ma con il nuovo marchio “Gruppo Fantinato“, è arrivato il momento di aprire, e di completare quell’area che ormai gode di marciapiedi, parcheggi, locali pubblici, palestre e negozi.