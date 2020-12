Assoluti di nuoto, record italiano per Martinenghi nei 50 rana

Seconda giornata di gare per gli assoluti invernali di nuoto che si stanno svolgendo a Riccione. Dopo i primi buoni risultati nei 100 rana, oggi era il giorno della distanza corta – e non olimpica, quindi senza accesso ai pass per Tokyo – per Nicolò Martinenghi e Arianna Castiglioni.

Nella gara maschile Martinenghi ha dato una bella prova di forza, facendo siglare con uno splendido 26”56 il nuovo record italiano sulla distanza.

«Sono entrato in acqua arrabbiato per i 100, dove cercavo la qualificazione per i Giochi Olimpici – afferma “Tete” all’ufficio stampa della Federazione Italiana Nuoto -. Questo tempo mi ripaga di tanti sacrifici fatti e mi dà una spinta ancora maggiore per il futuro. Adesso sotto con i 200 che ho curato molto ultimamente, rispetto al passato».

Nella gara femminile, dominata ancora dalla stellina Benedetta Pilato (record nazionale con 29”61), seconda piazza per Martina Carraro mentre Arianna Castiglioni sale ancora sul terzo gradino del podio con un buon 31”05.