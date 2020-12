Astuti (Pd): “La Regione stanzi risorse per assumere medici di base, per un welfare di comunità”

La Regione stanzi risorse per assumere medici di base, indispensabili a garantire un welfare di comunità. A chiederlo, con un ordine del giorno collegato al bilancio, che è in discussione in questi giorni a palazzo Pirelli, è il consigliere regionale del Pd, Samuele Astuti che spiega: «Tra il 2018 e il 2022 in Lombardia stanno andando in pensione 1802 medici di base. Ad oggi i posti vacanti sono 552. In queste condizioni, come ha messo purtroppo in evidenza l’emergenza sanitaria generata dalla pandemia da coronavirus, non è possibile garantire un welfare di comunità, indispensabile per garantire l’assistenza e la cura dei cittadini. Per questo chiediamo alla Regione di stanziare le risorse necessarie affinchè Ats possano assumere medici di base figure centrali per garantire un welfare di comunità costruendo una rete di poliambulatori pubblici».