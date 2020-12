Attivata negli ospedali varesini l’App che mette in contatto parenti, ricoverati e medici

Arriva un bel regalo di Natale per i familiari dei ricoverati nelle strutture ospedaliere di ASST Sette Laghi. Da oggi è attiva la sperimentazione di Vicino@te, una web/App che consente in modo semplice le comunicazioni tra i parenti a casa, gli operatori sanitari ed i pazienti ricoverati.

La difficoltà nel ricevere notizie sanitarie ed inviare messaggi ai parenti ricoverati è un problema reso oggi ancora più sentito dalla proibizione di accedere ai reparti e di visitare i ricoverati a seguito dell’emergenza Covid.

“Vicino@TE – dice l’ingegnere Mario Fregonara Medici, Responsabile Sistemi Informativi di ASST Sette Laghi – è uno strumento pensato per rispondere alla preoccupazione dei familiari di essere informati sull’evoluzione clinica del proprio caro ricoverato ed all’esigenza dei parenti di far percepire la loro vicinanza anche da remoto. Abbiamo realizzato una piattaforma digitale che consente anche ai molti pazienti che non hanno con sé uno smartphone oppure che non sono nelle condizioni cliniche di utilizzarlo, di comunicare con i propri parenti.”

La piattaforma – di utilizzo facile ed intuitivo – permette ai familiari dei pazienti ricoverati, in isolamento nei reparti Covid-19 oppure non autonomi nel comunicare con i parenti, di ricevere o richiedere informazioni sullo stato di salute del proprio caro ed anche di inviargli delle dediche o messaggi o immagini di sostegno e di affetto. La piattaforma non permette solo la classica videochiamata, fino ad ora gestita con sistemi “artigianali”, ma anche lo scambio di messaggi o domande tra il familiare e gli operatori di reparto.

Nella prima fase sperimentale di attuazione il servizio sarà disponibile solo nei seguenti reparti, in seguito verrà estesa a tutti i reparti di tutti i presidi.

Osservazione 1 – Ospedale del Circolo di Varese

Medicina 1 est – Ospedale del Circolo di Varese

Gastroenterologia – Ospedale del Circolo di Varese

Chirurgia Generale Oncologica e Mininvasiva – Ospedale del Circolo di Varese

Neonatologia – Ospedale Del Ponte di Varese

Terapia Intensiva Neonatale – Ospedale Del Ponte di Varese

Pediatria – Ospedale Del Ponte di Varese

Cardiologia – Ospedale Galmarini di Tradate

UTIC – Ospedale Galmarini di Tradate

Il familiare si accredita nel momento del ricovero del congiunto a Vicino@TE digitando direttamente sul browser vicinoate.asst-settelaghi.it e comincia a ricevere messaggi sullo stato di salute del proprio caro, di norma uno al giorno. A seconda dell’evoluzione clinica del paziente, si potrà conoscere lo stato del paziente, gli operatori sanitari potranno inviare comunicazioni al familiare, chiamarlo o anche organizzare videochiamate con le stesse modalità ormai conosciute alla maggior parte degli italiani. I familiari possono anche mandare al proprio caro ricoverato delle “dediche”, messaggi e foto di incoraggiamento.

“Abbiamo voluto dare una risposta ad un’esigenza molto sentita dagli utenti – sottolinea Ivan Mazzoleni, Direttore Socio Sanitario di ASST Sette Laghi – e al tempo stesso facilitare il compito dei nostri operatori di reparto spesso in difficoltà davanti alle richieste dei familiari di contatto con i propri cari ricoverati. Con questo strumento – prosegue Mazzoleni – si consente l’accesso anche ai degenti che non hanno con sé un telefonino di ultima generazione e le attività di comunicazione si spalmano su tutto l’arco della giornata facilitando il lavoro degli operatori sanitari.”