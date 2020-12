Ats Insubria prenota 1400 vaccini anti Covid per i medici di famiglia e le USCA

Sono 1439 i medici di medicina generale, di continuità assistenziale, Usca e pediatri di libera scelta per i quali Ats Insubria ha chiesto in Regione il vaccino anti Covid.



Dal prossimo 27 dicembre, anche in Lombardia, come nei paesi dell’Unione, partirà simbolicamente la campagna con 1620 dosi che verranno distribuite a tutto il territorio.



Le priorità della campagna vaccinale, che dovrebbe iniziare ufficialmente dal 4 gennaio, vedrà coinvolti tutti gli operatori sanitari degli ospedali ma anche il personale impegnato nella medicina del territorio oltre a quello delle residenze socio assistenziali, compresi gli ospiti.



Quest’oggi l’EMA ha dato l’approvazione al vaccino Pfizer ed è partita la macchina organizzativa per assicurare lo stoccaggio e la distribuzione dei vaccini che, lo ricordiamo, dovremmo essere somministrati due volte.

Intanto l’Asst Sette Laghi mette a punto il sistema di stoccaggio. verranno utilizzati i frigoriferi congelatori e ultracongelatori situati nella Farmacia dell’ospedale di Circolo. In vista della necessità di conservare alla temperatura di meno 80 gradi i flaconcini, l’azienda ha dato mandato di procedere a una manutenzione straordinaria per predisporre tutto il sistema di acquisizione e mantenimento delle dosi che verranno somministrate ai dipendenti.