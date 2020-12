Attenzione ai bisognosi e sensibilizzazione verso le regole anti-Covid: i City Angels ricevono la benemerenza civica

Dedizione al servizio della città e dei più bisognosi: per questo si sono distinti i City Angels di Gallarate che, ieri, sabato 19 dicembre, hanno ricevuto le benemerenze civiche insieme a molte altre associazioni e realtà cittadine che hanno fatto la differenza nella lotta al Coronavirus.

In particolare, ai City Angels la benemerenza è stata riconosciuta per l’impegno, in collaborazione e in forte sinergia con la Polizia Locale del comandante Antonio Lotito e il Centro Operativo Comunale della città dei due galli, nel vigilare e sensibilizzare i cittadini nei confronti delle normative e dei coretti atteggiamenti volti a prevenire il contagio; nonché per la costante opera di aiuto ai soggetti in grave stato di disagio (persone senza fissa dimora e i cittadini in situazioni di difficoltà di vario genere).

A ritirare il premio a nome di tutto il gruppo Andrea Menegotto, coordinatore provinciale e leader degli “angeli con il basco blu” gallaratesi: «Grazie al sindaco Andrea Cassani e a tutti gli amministratori che credono in noi. È stato un momento molto emozionante a cui ho partecipato come unico rappresentante dell’associazione a causa delle prescrizioni anti-contagio».

«Ho subito voluto condividere l’emozione con i miei volontari, in servizio al mercato cittadino come ogni sabato in affiancamento agli agenti della Polizia annonaria guidati dal commissario Silvia Rota. Da oggi, fieri anche di questo importante riconoscimento, continueremo a prestare la nostra opera con sempre più cura e dedizione», ha concluso.