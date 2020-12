Attenzione al ghiaccio, mattinata di uscite di ambulanze per cadute

Decine di persone volate a terra per formazioni di ghiaccio in tutta la provincia. In alcuni casi bisogna chiamare l’ambulanza.

Nella mattinata di oggi, ultimo dell’anno, sono già cinque le richieste di soccorso per persone finite a terra tradite dal ghiaccio, soprattutto di anziani, con anche codici gialli, cioè interventi con pazienti che possono aggravarsi rapidamente a causa dei danni subiti nel volo.

Si contano interventi a Olgiate Olona, dove a finire a terra è stata una giovane di 36 anni ricoverata all’ospedale di Busto Arsizio.

Chiamate per cadute al suolo sono arrivate anche da Lonate Ceppino, Busto Arsizio, Nerviano (nel Milanese ma territorio di competenza del 118 dei laghi) e Malnate.