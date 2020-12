Auguri in musica (di Minaj) per il Città di Varese: “C’è un grande lavoro dietro alla squadra”

A Lavagna Elios Minaj, attaccante nato nel 2001, ha giocato una bella partita, tanto che Ezio Rossi ha speso belle parole per lui. Le virtù del calciatore di origini albanesi però non si fermano al campo, come dimostra il video postato dal vicepresidente Stefano Pertile. Un bell’assolo al piano in un momento di relax della squadra nel ritiro in Liguria.

Le note suonate dal calciatore fanno da sfondo alle parole del vicepresidente biancorosso, che ha ringraziato con un lungo post tutte le persone che ogni giorno lavorano per la società, da chi lavora in segreteria a chi si occupa della comunicazione, da chi legge le formazioni allo stadio a chi lava le maglie sporche. Un bel pensiero per far capire quanto sudore c’è dietro a una realtà come il Varese.

Auguri, Città di Varese, che il 2021 possa davvero essere un anno migliore per tutti.