Babbo Natale risponde ai bambini con disegni da colorare e un cooking game

In questo 2020 segnato dalla pandemia globale Poste Italiane ha deciso di rinnovare l’appuntamento con la tradizionale “Posta di Babbo Natale” per raccogliere “speranze e desideri” dei bambini, di tutte le età, che hanno inviato una lettera a Babbo Natale (ad oggi le missive sono già più di 180mila) e inviare loro una dolce risposta.

Le letterine imbucate nelle cassette d’impostazione lungo le strade della provincia di Varese o inviate tramite i 175 uffici postali sono arrivate presso i centri di smistamento di presso il Centro di Smistamento di Peschiera Borromeo in provincia di Milano per essere lavorate.

Qui, come in altri centri di smistamento, un team speciale di segretarie di Babbo natale ha raccolto le migliaia di letterine spedite al vecchio Santa Claus, tutte dirette al Polo Nord, a Rovaniemi, ma anche al Circolo polare Artico, in Lapponia, alla casa degli Elfi, in Via delle Stelle o in Corso della Via Lattea.

L’emergenza sanitaria in corso naturalmente è tra le protagoniste delle letterine dei bambini: “Caro Babbo Natale come stai, il virus è arrivato anche da te? I tuoi elfi stanno bene?”, si legge. Oppure: “Quest’anno il regalo più grande saranno la compagnia e l’amore delle persone che amiamo”. “Io vorrei che qualche mio desiderio si avverasse. Un desiderio, quello più importante, vorrei che tutto il mondo stia bene, senza COVID e che le persone a cui voglio bene siano felici”. O ancora “Caro Babbo Natale, vorrei una macchina della verità, delle cuffie, una felpa e ricordati che quest’anno non sono a casa dei miei nonni per via del coronavirus quindi vieni a casa mia, ti aspetto”

All’iniziativa di Babbo Natale hanno aderito anche dieci scuole del territorio ed in particolare le Scuole dell’infanzia Tarra, Figini, Gonzaga di Busto Garolfo, Saporiti di Tradate, Don Enrico Papetti e Veratti di Varese, Gaetano Crosti di Cairate e la Scuola primaria di Solbiate Olona.

Sono state coinvolte inoltre le Scuole dell’infanzia di Gorla Maggiore e Minore anche grazie all’interessamento dei primi cittadini, Pietro Zappamiglio e Vittorio Landoni che come ogni anno hanno aderito all’iniziativa per i più piccoli.

Oltre 2.650 giovani alunni di 111 classi della provincia di Varese hanno ricevuto la letterina di risposta di Babbo Natale, con i ringraziamenti e tutte le indicazioni per scaricare gratuitamente dei disegni da colorare e attivare l’App “Zen e Zero” (disponibile su Google Play e Apple Store) un cooking game per scoprire i diversi sapori del Natale nel mondo, con l’aiuto d due biscottini speciali, gli chef di Babbo Natale, Zen e Zero.

Per stampare la lettera di risposta di Babbo Natale, i disegni da colorare o scaricare l’App per giocare con Zen e Zenzero basta collegarsi al sito www.lapostadibabbonatale.posteitaliane.it.

Il progetto, che ha come sempre una finalità educativa e sostenibile, quest’anno ha lo scopo di sensibilizzare grandi e piccoli sul tema della corretta alimentazione. Per questo Poste Italiane ha deciso di sostenere Unicef e tramite il link presente sia sul sito che sull’App sarà possibile donare una piccola somma per garantire latte e alimenti terapeutici ai bambini che ne hanno bisogno.