Il bosco incantato non c’è più ma le lucine natalizie di casa Betti continuano ad incantare Leggiuno

Ci provano in tanti, ogni Natale, ad addobbare case e giardini con lucine e figure natalizie e in molti riescono anche a creare una bellissima scenografia. Poi, però, arriva puntuale l’accensione delle luci di casa Betti a Leggiuno e allora tutti si ricordano improvvisamente chi è il vero “re” delle illuminazioni natalizie della provincia di Varese. (Foto: Franco Aresi)

Come sappiamo dall’anno scorso non c’è più il tradizionale appuntamento con la vera opera d’arte del signor Betti: l’ultima edizione del bosco incantato, un’area di Leggiuno che veniva ricoperta da 500mila lucine colorate, era stata sospesa e subito dopo arrivò l’annuncio che non si sarebbe più ripetuto l’evento.

Lino Betti, però, non ha perso la tradizione di addobbare la propria abitazione e anche quest’anno il risultato è straordinario. (Ovviamente si tratta di un’abitazione privata, nulla a che fare con l’evento aperto al pubblico degli altri anni).

Vi ricordate del bosco incantato del signor Betti a Leggiuno? Questo è il reportage che avevamo girato nel cantiere di quella straordinaria opera.

Questo il video dell’ultima edizione delle Lucine di Leggiuno