Bulleri: “Chiudiamo subito questo capitolo, ora testa a Reggio Emilia”

(d. f.) Dichiarazioni stringatissime da parte dei due allenatori ala termine del derby numero 182 vinto ampiamente da Milano come da pronostico. Ci preme ricordare ai lettori che dopo ogni gara non viene effettuata la conferenza stampa, quindi da parte nostra non è possibile fare domande. Il protocollo anti-covid adottato in Serie A funziona così, non si tratta di una mancanza da parte della Pallacanestro Varese. Sarebbe però utile cominciare a chiedersi se non fosse possibile dare ugualmente uno spazio alle domande, magari sul campo di gioco dove gli spazi sono assai larghi e il numero di giornalisti è comunque molto ridotto.

Galleria fotografica Openjobmetis Varese - AX Exchange Milano 70-96 4 di 30

BULLERI 1 – «Faccio i complimenti a Milano che oggi ha dimostrato tutto il suo valore, mostrato perché è in testa alla classifica e perché ambisce a una posizione di primissimo livello anche in Eurolega».

BULLERI 2 – «I ragazzi ci hanno provato, hanno fatto una partita coraggiosa e a tratti anche gagliarda ma le loro percentuali al tiro sono state una chiara dimostrazione del loro valore. Detto questo chiudiamo questo capitolo e iniziamo a pensare alla prossima settimana e alla partita con Reggio Emilia che sarà veramente fondamentale».

MESSINA – «Siamo molto contenti, perché è stata una partita che abbiamo interpretato con grande energia. L’ottimo apporto di tutti i giocatori ci ha permesso di utilizzare rotazioni significative dal punto di vista della quantità del lavoro. Siamo stati anche molto aggressivi, abbiamo giocato ad un ritmo molto alto e, appunto, tutti i ragazzi hanno contribuito ad ottenere questo successo».