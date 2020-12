Calamari dalla Thailandia al cadmio, bloccati dell’Agenzia delle Dogane

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Bergamo, sede di Levate, in collaborazione con l’ufficio di Genova 2, Sezione Operativa Territoriale di Voltri, hanno bloccato una partita di “ciuffi di calamari congelati”, proveniente dalla Thailandia e composta da 765 colli per un peso lordo di Kg. 11.320,00 e netto di Kg. 9.180,00 per un valore complessivo di USD 43.513,20.

I controlli eseguiti dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta hanno permesso di riscontrare elevati valori di cadmio, tali da non rendere la merce idonea all’immissione sul mercato. Sono state, quindi, avviate le procedure di rispedizione all’estero, così come previsto dagli articoli 116 – c.1 lett. b), 118 e 121 del CDU. Costante la vigilanza di ADM sulla conformità dei beni introdotti nel mercato unionale e nazionale a tutela della salute pubblica.