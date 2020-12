Calcio, l’assessore al Bilancio di Cislago Cattelan nominato reggente del Comitato Regionale Lombardo della LND

È l’assessore al Bilancio e ai Tributi di Cislago Antonello Cattelan (nominato lo scorso ottobre dal sindaco Cartabia) il nuovo reggente del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti.

Lo ha deciso il Consiglio Direttivo nella riunione al Salone d’Onore del CONI al Foro Italico, a Roma nella giornata di giovedì 10 dicembre.

Il massimo organismo della LND, preso atto che nove consiglieri eletti su quindici hanno rassegnato le dimissioni, ha deliberato di nominare quale reggente (e non Commissario) Antonello Cattelan, attuale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della LND, quale figura di garanzia e residente in Lombardia, per assicurare la ordinaria amministrazione per il regolare svolgimento delle attività del Comitato. Cattelan è un commercialista con studio professionale a Fagnano Olona, oltre a ricoprire il ruolo di assessore a Bilancio e Tributi a Cislago.

Sette consiglieri su tredici del comitato regionale lombardo (Arioli, Silini, Teti, Bignotti, Loschi, Maino e Santagostino), si sono dimessi facendo decadere l’intero consiglio regionale. A gennaio 2021 ci sarebbero dovute essere le elezioni per eleggere il nuovo direttivo regionale: voto che slitterà, col comitato lombardo che sarà guidato dal reggente Cattelan che avrà 90 giorni di tempo per indire le elezioni.