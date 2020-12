Il calendario dell’avvento per i bimbi va in streaming, con “Aspettando la magia del Natale”

Il Comune di Castiglione Olona presenta “Aspettando la magia del Natale”, una serie di appuntamenti periodici dedicati ai più piccoli che scandiranno l’avvicinarsi al magico giorno di Natale.

Otto video, realizzati in collaborazione con Creatori di Sorrisi, andranno a comporre uno speciale calendario dell’avvento che guiderà i bambini attraverso la creazione di simpatici oggetti natalizi, creativi ed originali, da realizzazione in famiglia con mamma e papà per non farsi trovare impreparati all’arrivo di Babbo Natale.

Gli appuntamenti saranno il 5, 12, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dicembre ed i video saranno pubblicati sia sul sito del Comune di Castiglione Olona ( www.comune.castiglione-olona.va.it ) che sulle pagine facebook, instagram, twitter e youtube del Comune.