Sono in cartone e di design gli alberi di Natale varesini e ecosostenibili

Oramai lo sapete tutti: gli alberi di Natale più sostenibili non sono alberi.

E per trascorrere un bello e buono Natale, dal punto di vista dell’estetica ma anche dell’ambiente, il designer e architetto varesino Giorgio Caporaso ha realizzato degli alberi che utilizzano materiali a base cellulosica, 100% riciclabili e biodegradabili.

La versione 2020 è a incastro decorato con carte in vari colori, dal più classico rosso o verde, ai luminosissimi oro e argento fino alle fantasie più tradizionali, oppure neutro da decorare a piacere: con dimensioni che vanno ai 30 o 45 centimetri “da tavolo” ai 180 o 220 centimetri classici, da mettere in salotto.

Il bello dell’albero ecosostenibile è che alla fine delle feste è sufficiente smontarlo e riporlo nella sua scatola, per ritrovarlo intatto l’anno successivo. Un modo anche per non fare del Natale una festa “usa e getta”.

Per informazioni: www.lessmore.it