Casciago, 75 mila euro dalla Regione per il Parco dei Ciliegi di Morosol

Un nuovo parco, con panchine, giardino pubblico, giochi per i bambini, tavoli, una zona lettura e percorso vita. Nascerà a Morosolo, negli spazi verdi di piazza Giovanni XXIII.

Il Comune di Casciago è riuscito ad ottenere un cofinanziamento di 75 mila euro da Regione Lombardia per la realizzazione del Parco dei Ciliegi. Un progetto di cui si sente parlare da diversi anni e che finalmente vedrà la luce, entro la fine del 2021.

«Sono davvero contento – commenta il primo cittadino di Casciago Mirko Reto -. Ringrazio la prima firmataria del provvedimento Francesca Brianza e il consigliere Emanuele Monti che ci hanno sostenuto e hanno lavorato per ottenere il finanziamento per un’opera importante per tutti, un’area verde che riprenderà vita e sarà valorizzata».

La Regione metterà 75 mila euro, 100 mila sono nelle casse del Comune grazie ad un precedente accordo con la Casa di Riposo di Morosolo e altri 15 mila verranno messi dall’amministrazione comunale, per un totale che si aggira sui 200 mila euro. Sui terreni, di proprietà della curia, c’è un accordo col Comune per la gestione trentennale, ma la situazione è in evoluzione. Oltre al parco, ci saranno novità per quanto riguarda i parcheggi e l’accessibilità all’area verde, ma il progetto definitivo verrà presentato col nuovo anno.