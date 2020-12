A Casciago calano i contagi. Cinque deceduti e 30 positivi in casa di riposo

Calano i contagi a Casciago. Gli attualmente positivi al coronavirus sono 28, le persone che sono tornate ad essere negative al tampone sono 118 e non ci sono contatti di caso in quarantena fiduciaria.

Lo ha comunicato sui profili social del Comune il sindaco Mirko Reto, che ha fatto anche il punto della situazione della casa di riposo Cardinal Colombo di Morosolo, con cui l’amministrazione comunale è in costante contatto: «Per quello che riguarda la RSA nel nostro comune, il numero degli attualmente positivi è 30 e 2 persone sono già guarite, i decessi sono 5 – spiega Reto -. I risultati risultati confortano, vi chiedo di continuare così per il rispetto di tutti».