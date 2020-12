Castiglione Olona aderisce al progetto “Scatole di Natale” a favore dei più bisognosi

In occasione del Natale il Comune di Castiglione Olona, con la collaborazione delle locali Caritas e Protezione Civile, aderisce al progetto “Scatole di Natale“, iniziativa di solidarietà a carattere nazionale per donare un po’ di gioia ai più bisognosi in questo difficile e particolare periodo natalizio.

Chiunque volesse partecipare a questo gesto semplice, ma efficace, potrà consegnare la propria scatola dono presso la sede Caritas di Castiglione Olona che provvederà direttamente alla consegna del regalo.

Come fare

Prendi una scatola delle scarpe e mettici dentro 1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta, ecc.), 1 cosa golosa, 1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite, ecc.), 1 prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo, ecc.) e 1 biglietto gentile… perché le parole valgono anche più degli oggetti!

Incarta la scatola, decorala e scrivi in un angolo a chi è destinato il dono: donna, uomo oppure bambino/a (aggiungendo la fascia d’età).

Precisazioni e consigli

Scatola Uomo/Donna:

La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere “usati” ma in buono stato;

La Cosa Golosa: cibo non deperibile e nuovo;

Il Prodotto di Bellezza: deve essere nuovo ed integro (non già iniziato o a metà);

Il Biglietto Gentile: sicuramente la cosa che scalderà di più il cuore di chi aprirà la vostra scatola!

Scatola Bimbo:

La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere “usati” ma in buono stato (indicare sempre l’età ed il sesso sulla scatola);

La Cosa Golosa: le caramelle sono apprezzatissime;

Il Prodotto di Bellezza: un dentifricio o uno spazzolino per bambini, dei gioiellini per bambini, ecc.;

Il Biglietto Gentile: un disegno fatto dal vostro bambino potrebbe essere un bellissimo pensiero.

Dove consegnare la scatola

Alla sede Caritas di Castiglione Olona in via Verdi, 15 martedì 15 e 22 dicembre dalle 8.30 alle 10 e venerdì 18 dicembre dalle 8.30 alle 11.30.

Alla Protezione Civile di Castiglione Olona in via IV Novembre lunedì 14, mercoledì 16 e venerdì 18 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, provvederanno poi loro a fare avere la scatola a Caritas.