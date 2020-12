Cena gourmet solidale in video conferenza per sostenere Anffas e Fondazione Piatti

Una cena solidale al proprio domicilio ma collegati in rete. È quella che propongono la Fondazione Renato Piatti e Anffas Varese.

L’appuntamento è per giovedì 17 dicembre con “Piatti di Luce”.

La formula studiata per l’evento è innovativa: si potrà ordinare la cena gourmet scegliendo tra tre menu, studiati dagli chef Matteo Pisciotta e Andrea Piantanida del prestigioso ristorante Luce di Villa Panza e riceverla con consegna a domicilio.

La stessa sera, collegandosi on line, si potrà “cenare tutti insieme” prendendo parte all’evento solidale. Un gesto importante per regalarsi e regalare una serata in stile natalizio e contribuire a sostenere le attività di Fondazione Piatti e Anffas Varese a favore delle tante persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo di cui si prendono cura da molti anni.

«La nostra consueta cena di Natale non potrà essere in presenza quest’anno ma non ci siamo arresi e abbiamo pensato a una formula che ci permetterà ugualmente di stare tutti insieme, seppur non vicini, e contribuire a garantire la miglior qualità di vita ai nostri ospiti con autismo e disabilità. – Spiega Cesarina del Vecchio, Presidente Fondazione Renato Piatti onlus – Le nostre abitazioni private diventeranno la location dell’evento “Piatti di Luce” e la serata è davvero aperta a tutti perché non abbiamo più vincoli di capienza della sala o distanziamento. Avremo, però, l’opportunità di sostenere in modo concreto le attività della Fondazione chiamata ad affrontare questo anno così complicato soprattutto per i nostri ospiti e i loro familiari.»

Si può ordinare la cena sul sito

https://sostieni.fondazionepiatti.it/eventi/cena-di-natale/

A seguire si riceveranno tutte le istruzioni per collegarsi alla piattaforma online e prendere parte all’evento di Giovedì 17 che prevede non solo i saluti e i ringraziamenti di Fondazione Piatti e Anffas Varese ma anche momenti di intrattenimento.

Gli chef Matteo Pisciotta e Andrea Piantanida propongono tre diversi menù: vegetariano, di carne e di pesce composti da tre portate. Grazie a una particolare tecnica di lavorazione, i vasetti di vetro chiusi ermeticamente custodiscono piatti di alta cucina che possono essere conservati in frigorifero 15 giorni senza subire alcuna alterazione chimica e organolettica.

Verranno consegnati direttamente a casa e per preparare la cena basterà riscaldare i vasetti per pochi minuti.

«È davvero un piacere per noi partecipare all’iniziativa Piatti di Luce – affermano gli Chef Matteo Pisciotta e Andrea Piantanida – Un progetto che abbina la nostra cucina a un vero gesto d’amore, regalando un momento gustoso e conviviale ma anche un impegno concreto e solidale a favore di Fondazione Piatti per essere accanto alle persone con disabilità e autismo».

Le consegne avverranno in tutto il comune di Varese e nei comuni limitrofi fino ad un raggio di 15 chilometri.

Chi abita fuori Varese oltre i 15 km potrà aderire con la formula della cena sospesa. Parteciperà al momento conviviale e la cena verrà consegnata a una persona cara che vive in città – regalando un’esperienza culinaria di altissimo livello e dando la possibilità di partecipare a un’iniziativa sociale di grande valore – oppure potrà essere offerta in dono a uno degli ospiti dei Centri Residenziali di Fondazione Piatti.

Per i Soci Anffas, i familiari degli ospiti della Fondazione, i dipendenti e i volontari è stata studiata una particolare formula di partecipazione e per informazioni scrivere a: comunicazione@fondazionepiatti.it