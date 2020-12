Censimento Istat, scopri quanto è anziana la provincia di Varese

Tronzano Lago Maggiore è il comune più anziano della provincia di Varese, Mesenzana il più giovane. A dirlo l’indice di vecchiaia della popolazione che VareseNews ha elaborato a partire dai dati del censimento Istat, rappresentato in questa mappa:

Per costruire questa mappa, è stato innanzitutto calcolato il numero degli under 19 e degli over 65 nei 138 comuni del Varesotto. Dopodiché si è diviso il numero degli over 65 per quello degli under 19. Il risultato è un indicatore che se minore di 1 indica un comune in cui i giovani sono più degli anziani. E indica invece l’esatto contrario se è maggiore di 1.

Per dirla in maniera più semplice, i comuni che sulla mappa tendono all’arancione sono quelli in cui ci sono più anziani che giovani. E ce ne sono tanti di più quanto più il colore vira verso una tonalità più scura. Viceversa, dove sono i giovani ad essere maggioranza, il colore vira verso l’azzurro.

Come si può vedere, il colore predominante è l’arancione. Segno che anche la provincia di Varese segue il trend nazionale dell’invecchiamento della popolazione. Il che, di per sè, non è un elemento del tutto negativo: significa infatti che si vive più a lungo.

Al netto di considerazioni sociologiche, il censimento Istat dice che sono solo 7 i comuni del Varesotto con un indicatore inferiore a 1, ovvero con un numero di giovani maggiore di quello degli anziani. Oltre alla già citata Mesenzana si tratta di Caronno Pertusella, Ferrera di Varese, Grantola, Lonate Ceppino, Cugliate Fabiasco e Cunardo. Mentre sul podio dei più anziani, dietro a Tronzano, ecco Curiglia con Monteviasco e Marzio.

Tra le grandi città la più anziana è Varese, con un indice pari a 1,646. Seguono Saronno con 1,446 e Busto Arsizio con 1,391. Mentre la città più giovane, o forse sarebbe meglio dire meno anziana, è Gallarate, che presenta un indice pari a 1,243.