A Chiara Ferragni e Fedez l’Ambrogino d’oro: dopo la raccolta fondi il riconoscimento della città di Milano

Chiara Ferragni e Fedez hanno ricevuto a Palazzo Marino l’Ambrogino d’oro, la civica benemerenza più importante che la città di Milano consegna a chi ha fatto del bene per la comunità.

Un riconoscimento che la coppia si è meritata in particolare con la grande raccolta fondi da loro promossa online per costruire la “PallaRia”, ovvero la tensostruttura utilizzata per curare i malati più gravi di Covid al San Raffaele (ne avevamo parlato in questo articolo).

Questa la motivazione della premiazione: “Influencer, imprenditori, intrattenitori. Impossibile ridurre a una definizione questa coppia che raggiunge oltre 33 milioni di follower. Durante la prima fase dell’emergenza sanitaria, hanno messo la notorietà al servizio della lotta al Covid-19 per provare a lenire le ferite della loro città”.

Ferragni e Fedez hanno commentato: “Tutti possiamo essere utili ma possiamo essere davvero utili solo se siamo tutti. Le persone sono contenitori di idee e le idee sono l’unica cosa che conta. Saranno loro che potranno tirarci fuori dal periodo difficile che stiamo affrontando. Questo premio non è nostro, è delle idee e dei progetti a cui abbiamo/avete partecipato. Non abbandoniamo i progetti, Non abbandoniamo le idee, non abbandoniamo il nostro paese. Grazie Milano”.