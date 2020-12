Chiuso per tutta la mattina il ponte di Biandronno

Il ponte di Biandronno, tra le infrastrutture messe sotto osservazione dalla Provincia di Varese, sarà chiuso oggi, martedì 15 dicembre, a partire dalle 8.30. E’ stata sospesa la circolazione sulla strada provinciale 36 “Ispra-Varese della Val Bossa” sul Ponte Biandronno – Cazzago Brabbia fino alle 12.30 e forse anche oltre, “fino alla fine dei lavori”, dice l’ordinanza della Provincia.

Dei 29 ponti ispezionati ad agosto dai tecnici della Provincia, sei sono stati catalogati con priorità 1. Si tratta di infrastrutture che richiedono interventi urgenti e già sottoposte a provvedimenti in via cautelativa: la riduzione della velocità di transito a 50 km orari nei casi dove il limite sia superiore e la riduzione di massa a 44 tonnellate per i trasporti eccezionali di tipo periodico. I ponti interessati da queste limitazioni sono a Vedano Olona sulla sp 233, a Grantola sulla sp 43, a Cassano Magnago sulla sp 20, a Ispra e Brebbia sulla sp 69, e a Biandronno, appunto. Per quest’ultima infrastruttura, a causa di una infiltrazione d’acqua, è stato disposto anche un sistema di monitoraggio continuo.