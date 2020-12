E’ “Christmas at the Movies” il nuovo appuntamento natalizio di Amadeus. Un grande concerto in stile hollywoodiano con il Coro e l’Orchestra Sinfonica. Dopo il successo della scorsa settimana di “Natale Barocco” torna questa settimana l’appuntamento con la stagione Itinerari Musicali del Coro e Orchestra Sinfonica Amadeus che diretti dal Maestro Marco Raimondi proporranno un concerto in chiave cinematografica proponendo degli estratti da colonne sonore d film che hanno portato la magia del Natale sul grande schermo.

Brani tratti da Polar Express, Home Alone, Frozen, il Grinch e molti altri, eseguiti durante il tradizionale Concerto di Natale 2018 saranno proposti, accompagnati dalle immagini dei film, dalla Basilica di San Giovanni di Busto

Arsizio in modalità première. L’appuntamento da non perdere è venerdì 11 dicembre 2020 alle ore 21 sul sito web e sul canale YouTube di Ensemble Amadeus.

«Questo concerto è l’ultimo previsto per la serie degli appuntamenti in modalità première prima del Natale – spiega il maestro Marco Raimondi – ma se la situazione sanitaria dovesse continuare a migliorare come sta accadendo nelle ultime settimane, contiamo di poter eseguire a breve anche un concerto dal vivo della stagione, senza presenza di pubblico in sala, ma con la possibilità di poter augurare a tutti un felice Natale grazie alla diretta streaming. Vi terremo certamente aggiornati in merito a questa iniziativa perché in questo momento sarebbe davvero un bellissimo regalo ed un segnale di speranza, per noi e tutto il nostro pubblico».