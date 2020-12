“Ciak, si scala”. Il fascino della montagna raccontata dal cinema

Dalle prime sperimentazioni d’inizio Novecento alle riprese in quota con i droni: il Cai di Gallarate propone un incontro online dedicato al rapporto tra cinema e montagna, attraverso la presentazione del libro “Ciak, si scala!”, con l’autore Roberto Mantovani.

Appuntamento l’11 dicembre, sulla piattaforma Meet di Google, a questo indirizzo.

«La scelta della data non è casuale, infatti l’11 dicembre è la giornata internazionale della montagna, e, visto che abbiamo deciso di fare questa attività, l’abbiamo inserita proprio in coincidenza».

Il libro di Roberto Mantovani è una storia del film di alpinismo e di arrampicata, edito dal Club Alpino Italiano: «durante la presentazione potremo vedere spezzoni dei più significativi film di montagna».Un viaggio affascinante alla scoperta degli inizi pionieristici del

muto e del bianco e nero, passando per il Cervino del 1901 fino

ad arrivare agli exploit estremi riprodotti in digitale nel terzo

millennio. L’intrepida storia dell’alpinismo viene raccontata

attraverso la lente del magico mondo della storia del cinema

d’alpinismo, per capire come il brivido della vetta sia arrivato nelle

sale e nelle case di tutti noi.

Introduce Anna Girardi, intervengono Roberto Mantovani, autore del libro, e Marco Ribetti, curatore della Cineteca Storica e Videoteca e responsabile del settore tecnico del Museo Nazionale della Montagna di Torino.