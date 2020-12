Città di Varese: la leggenda Neto Pereira in panchina con Ezio Rossi

Colpo a sorpresa, di quelli che fanno venire i brividi per chi ama la maglia del Varese: la società che ieri ha annunciato il cambio in panchina (arriva Ezio Rossi al posto di David Sassarini) ha chiamato nel ruolo di vice allenatore nientemeno che Leonidas Neto Pereira, l’ex giocatore brasiliano che ha legato ai colori biancorossi la parte più importante della sua carriera calcistica.

Nato a General Carneiro nel gennaio del 1979, Neto ha disputato cinque stagioni e mezzo con il Varese, compiendo tutta la trafila dalla Prima Divisione alle cinque annate in Serie B, con 258 presenze e 54 reti, alcune delle quali davvero meravigliose. Il campione brasiliano, che ha sposato una ragazza di Malnate ed è rimasto a vivere dalle nostre parti, sarà quindi il vice di Rossi, allenatore che ha conosciuto nel corso della sua militanza al Milano City nel 2018-19. In quel caso Neto era ancora in campo e l’ex granata guidò la squadra dove dirigente era Stefano Amirante, attuale presidente del Varese.