Clima, Terra e giustizia sociale, a Vedano Olona spunti per ripartire dopo la pandemia

Da dove ripartire dopo un evento epocale come la pandemia Covid-19 che ha colpito tragicamente e bloccato l’attività del mondo intero? Questa sera,mercoledì 16 dicembre alle 21 in diretta streaming dal canale You Tube e dalla pagina Facebook del Comune di Vedano Olona si confronteranno le esperienze di qualificati relatori su temi che ci riguardano tutti comeil clima, la Terra e la giustizia sociale, punti salienti della rivoluzionaria enciclica di Papa Francesco “Laudato si’“, da cui prendere spunto proprio come eventuale modello di ripartenza che aiuti a non ricadere negli errori del passato .

All’incontro, condotto e moderato dal vicedirettore di Varesenews Michele Mancino, intervengono Mario Agostinelli già ricercatore di Enea, presidente dell’associazione Laudato Si’ – Un’alleanza per il clima, la cura della Terra, la giustizia sociale;

Carlo Marazzi, ingegnere energetico, fondatore di Vedano in Transizione, consigliere del gruppo territoriale di Milano e Lombardia “Economia Ecologica e MMT Modern Money Theory”; Piernando Binaghi, coaching and success trading, per anni responsabile del Servizio meteo della Radiotelevisione Svizzera e Stefano Castiglioni, esponente dei GEV – Giovani Europeisti Verdi, attivista di Fridays for Future.

Porteranno i saluti il sindaco di Vedano Olona Cristiano Citterio e don Daniele Gandini, parroco della Parrocchia di San Maurizio.

La regia del collegamento è affidata a Giovanni Geografo, fondatore di Terreinvista e autore del documentario su Vedano Olona “Un film per ripartire”