A Cocquio Trevisago arrivano le telecamere a infrarossi per sorvegliare i “varchi”

Revisione mancata, assicurazione scaduta, fermi amministrativi e quant’altro riguarda le auto saranno da oggi sottoposti a verifica scrupolosa con occhi elettronici a Cocquio Trevisago, dal momento che il sindaco Danilo Centrella ha fatto sapere che in paese è attivo il servizio di controllo a infrarossi nei varchi automobilistici.

In tutto sono state posizionate 6 stazioni di telecamere con lettore targhe che forniscono dati in tempo reale del passaggio di veicoli con collegamento al MCTC per informazioni: revisione, sequestri, fermi amministrativi, auto rubate e con denuncia di furto e senza coperture assicurative.

«Le telecamere di avanzata tecnologia forniscono il modello dei veicoli in transito e l’immatricolazione e sono dotate di sistema ad infrarossi e crepuscolari per le ore notturne», spiega il sindaco.

I varchi sono posizionati su tutte le arterie in entrata e uscita dal comune:

Via Milano – SS 394,

SP.1 intersezione con via Milano,

via Verdi intersezione via Milano area semaforica,

via Verdi intersezione con via Salvini,

via Dante,

via per Orino-Caldana.

«Il completamento del sistema di video sorveglianza della polizia locale del nostro paese siamo certi sarà di valido supporto agli agenti in servizio e aumenterà il livello di sicurezza delle nostre famiglie», conclude il sindaco Danilo Centrella