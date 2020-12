I colori della Pandemia e le responsabilità dell’amministrazione di Varese

Il contributo di Valerio Vigoni, capogruppo della lista Orrigoni e già medico di base, sull’evolvere della pandemia

Eravamo una zona verde, non certo per meriti di questa amministrazione, siamo passati quasi indenni durante la prima ondata della pandemia, quando eravamo impreparati e non organizzati, vedi mancanza di mascherine e altri presidi medici, congratulandoci con noi stessi per il quasi scampato pericolo.

Purtroppo uno scellerato comportamento permissivo estivo favorito dallo stato in tutte le sue espressioni, regione, province, comuni, dai media, dalle attività produttive, ricreative, ci ha incanalato vero la seconda ondata che ha di nuovo colpito duramente la nostra regione portando ad oggi il n° dei decessi al 39,9 %, di quelli nazionali pari a 22252, e non è finita.

Ciò era ampiamente prevedibile e pronosticato, ma ad ottobre, quando altri stati dichiaravano un numero consistente di contagi noi ci beavamo per i pochi, non ascoltando i profetici allarmi dei medici.

Tutti si sono rimpallati la decisione di quando chiudere di nuovo ed hanno aspettato troppo dissipando il vantaggio guadagnato durante i mesi estivi.

Noi eravamo una zona“verde”, chi poteva decidere di recintarla ha aspettato che i buoi scappassero.

Il nostro governo cittadino avrebbe potuto agire prima, ne ha il potere, ad Ottobre decidendo subito per zona rossa Varese e forse allargando alla provincia se in accordo con gli altri sindaci, ma ciò era indubbiamente impopolare, a ridosso delle amministrative, meglio che a decidere sia lo stato o la regione.

Ciò che non è stato fatto allora è stato fatto a Novembre, ma il numero dei contagi, dei ricoveri e dei decessi era inarrestabile.

“Verde”, rossa, arancione, gialla…e poi !!!

L’unica nota positiva positiva è che se manterremo il distanziamento, la mascherina, le misure igieniche, terremo lontano anche l’influenza stagionale. Così è avvenuto nell’altro emisfero.

Anche la neve è stata prevista.

Valerio Vigoni

Lista Orrigoni sindaco.