Comfort e protezione con abbigliamento antivirale Cast Bolzonella

Da 50 anni al lavoro per offrire alle imprese comfort e stile nell’abbigliamento professionale, Cast Bolzonella produce capi certificati e personalizzati per ogni genere di attività. L’azienda ha fatto del contatto diretto con il cliente, uno dei suoi valori fondanti oltre alla qualità che da sempre la contraddistingue. E la sua offerta si arricchisce oggi delle linee di abbigliamento antivirale professionale.

Capi più preziosi che mai in tempi di Covid-19, perché uniscono la caratteristica qualità della produzione firmata Cast Bolzonella alla sicurezza del tessuto con trattamento ViralOff®. Questo distrugge, nell’arco di appena due ore, il 99% dei virus con cui entra in contatto, fermando la proliferazione di agenti patogeni pericolosi per la nostra salute.

A confermarne l’efficacia (testata in relazione a Coronavirus SARS, influenza aviaria e altri virus) è l’attestato ISO 18184:2019. Mentre la certificazione Eco Passport by Oeko-Tex garantisce la sicurezza del tessuto a contatto con la pelle: nessuna interferenza con la naturale flora batterica.

Poiché il trattamento avviene nella fase finale della produzione, Cast Bolzonella può realizzare linee di abbigliamento antivirale personalizzate, con pantaloni, t-shirt, felpe, camicie, tute, eccetera. La protezione dai virus può essere applicata su ogni capo che fa parte della divisa da lavoro.

L’universo Cast Bolzonella tra divise e abbigliamento da lavoro

Cast Bolzonella propone linee di abbigliamento che comprendendono divise da lavoro eleganti, per negozi retail, per settore food&beverage, abbigliamento certificato, pantaloni, felpe, tute da lavoro e molto altro ancora. Il cliente può scegliere di acquistare e personalizzare i capi d’abbigliamento che fanno parte del catalogo, visibile su www.castbolzonella.it, oppure realizzare una linea di abbigliamento professionale su misura.

Gli abiti vengono sottoposti a un processo di personalizzazione, nel rispetto delle esigenze espresse dall’acquirente, in modo da abbinarli a colori e immagine aziendale. Tutto ciò anche grazie all’inserimento di loghi, stampe, ricami, serigrafie gonfiate, scudetti e altri particolari.

L’adozione di un abbigliamento professionale di qualità è fondamentale per veicolare i valori aziendali e concorre quindi alla comunicazione dell’impresa, oltre che alla capacità di rivelarsi autorevole agli occhi dei clienti.

Della proposta fa parte l’abbigliamento da lavoro certificato Oeko-Tex®Standard 100. Questo costituisce una scelta responsabile e coerente con l’Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) specificati all’interno del Green Public Procurement (GPP). Il cliente ha quindi la certezza di un prodotto efficace e caratterizzato da un elevato livello di sicurezza.

Come scoprire tutti i particolari dell’offerta e mettersi in contatto con gli esperti di Cast Bolzonella? Non devi far altro che digitare www.castbolzonella.it.