Cominciati i lavori al cimitero di Sesto Calende: “partiti altri 8 cantieri in tutta la città”

Sono cominciati i lavori di ampliamento del cimitero capoluogo di Sesto Calende di fronte all’abbazia. Il cantiere finanziato con fondi comunali porterà alla realizzazione di 120 nuovi loculi e 60 ulteriori cellette per urne cinerarie.

Regione Lombardia ha inoltre assegnato alla città di Sesto Calende 500 mila euro, che serviranno a finanziare altri otto cantieri già avviati il 25 novembre scorso.

Nel dettaglio i lavori riguardano: la realizzazione di un percorso pedonale tra via Angera e via Ponzello, la costruzione un nuovo parcheggio a Lisanza, l’adeguamento degli spazi comunali e della sala Varalli che ospiterà la nuova sede dei servizi sociali, la messa in sicurezza dell’intersezione tra via Marconi, via Golasecca e viale Ticino, l’adeguamento del magazzino riservato all’ospedale da campo della protezione civile, la costruzione di una nuova copertura permanente per il sole nel cortile della scuola media Bassetti, la messa in sicurezza dei servizi igienici della scuola media e il rinnovamento del campo sportivo, con la riparazione del muro di cinta e l’istallazione della nuova illuminazione.

Per il 2021 sono previsti anche altri lavori – tra cui l’ampliamento del cimitero di Lisanza – che interesseranno i vari rioni della città per un investimento totale di 350mila euro. Questi interventi rientreranno nel piano triennale, che verrà presentato nel prossimo consiglio comunale.

«Poche parole, tanti fatti. Nonostante il periodo critico – commenta il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Edoardo Favaron, insieme all’assessore ai servizi sociali Jolanda Capriglia e alla consigliera Donatella Macchi -, l’amministrazione non si ferma, e con questi lavori pubblici viene incontro alle esigenze della città contribuendo a dare lavoro alle aziende».

