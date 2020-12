Nuovo componente esterno del Cda dell’Università dell’Insubria: le candidature entro il 13 gennaio

L’Università dell’Insubria ha pubblicato un bando per individuare un nuovo componente esterno del Consiglio di amministrazione per la sede di Varese, per il quadriennio 2021-2025.

I candidati devono avere esperienza professionale di alto livello, con qualificazione scientifico-culturale, ovvero comprovata competenza in campo gestionale e amministrativo, per studi compiuti o per lo svolgimento di funzioni di interesse generale. Le candidature devono pervenire entro le ore 13 del 13 gennaio 2021.

Gli enti locali di Varese sottoscrittori dell’accordo di programma istitutivo dell’Università dell’Insubria – Regione Lombardia, Provincia, Comune e Cciaa di Varese – indicheranno congiuntamente tre nominativi tra le domande pervenute: il nuovo componente sarà designato tra questi con decreto rettorale.

Per maggiori informazioni:

www.uninsubria.it/notizie/avviso-pubblico-componente-esterno-del-cda-la-sede-di-varese-il-quadriennio-2021–-2025