Il comune di Laveno Mombello lancia una “raccolta doni” per il Natale dei più fragili

L’Amministrazione comunale di Laveno Mombello invita tutti i cittadini a partecipare a una raccolta di doni per i concittadini più fragili.

È questo lo spirito con cui è stato realizzato l’allestimento natalizio in piazzale Europa, nella zona dell’imbarcadero: due casette in legno illuminate, messe a disposizione dalla Pro Loco; un boschetto natalizio di pini e abeti di Floricoltura Lago Maggiore e Vivaio Spertini e, infine, l’angolo addobbato dalle associazioni sportive del territorio.

Presso le casette in legno, da domenica 13 a domenica 20 dicembre, saranno raccolti giochi e buoni acquisto da regalare ai nostri concittadini in difficoltà.

Nel rispetto delle norme anti-Covid, i giochi dovranno essere nuovi, nella loro confezione originaria e non impacchettati. I buoni acquisto, da effettuare nei negozi del Comune di Laveno Mombello, potranno riguardare qualsiasi genere merceologico: dalla panetteria alla profumeria, al ristorante con consegna a domicilio ecc.

Un modo per essere vicini ai nostri concittadini ma anche per sostenere le realtà commerciali locali, altrettanto duramente colpite in questo anno così complesso e difficile.

I doni raccolti saranno poi distribuiti seguendo le indicazioni dei Servizi sociali.

Giocattoli e buoni acquisto potranno essere consegnati ai volontari delle casette nelle seguenti date e orari:

Domenica 13 dicembre: 11.00-12.00 e 15.00-16.00

Lunedì 14 dicembre: 15.00- 16.00

Martedì 15 dicembre: 11.00-12.00

Mercoledì 16 dicembre: 15.00-16.00

Giovedì 17 dicembre: 11.00-12.00

Venerdì 18, Sabato 19 e Domenica 20 dicembre: 11.00-12.00 e 15.00-16.00

Si ringraziano tutti i volontari che hanno partecipato all’iniziativa e la Croce Rossa Italiana.