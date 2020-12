Il comune di Solbiate Olona premia gli studenti più meritevoli sul conto corrente

«Con questo messaggio vogliamo complimentarci con voi per i risultati scolastici raggiunti, che vi hanno consentito anche di ottenere il premio allo studio anno 2020 promosso dal comune di Solbiate Olona. Quest’anno, purtroppo, l’emergenza sanitaria in corso non ci consente di organizzare la consueta manifestazione pubblica per la consegna del premio. Evitare occasioni di assembramento ci sembra doveroso per salvaguardare la salute di tutti. Nei prossimi giorni il Premio allo Studio, il cui ammontare è stato determinato in base ai risultati conseguiti da ciascuno, vi sarà accreditato sul conto corrente».

Inizia così la lettera firmata dal sindaco di Solbiate Olona Roberto Stefano Saporiti e dall’assessore alla pubblica istruzione Annamaria Panariello. L’amministrazione comunale ha così deciso di rendere noti i nominativi di tutti i ragazzi premiati e la scuola frequentata.

Nominativi Premio allo studio