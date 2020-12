Il Consiglio Regionale ha approvato l’ordine del giorno per la riqualificazione della Ferrovia della Valmorea

«Il consiglio regionale ha approvato l’ordine del giorno del Pd che invita la Regione a finanziare la riqualificazione e il rilancio della Ferrovia della Valmorea, iniziativa che darebbe un aiuto importante per lo sviluppo turistico e infrastrutturale delle province di Varese e Como, per la loro economia e i loro lavoratori». Ad affermarlo è il consigliere regionale del Pd, Samuele Astuti che spiega: «La riattivazione della Valmorea andrebbe a generare un indubbio interesse turistico, visti il valore storico e i siti culturali e naturalistici lungo il tracciato. Ma la ferrovia avrebbe anche un risvolto molto pratico per il trasporto dei frontalieri varesotti e comaschi diretti in Svizzera: la Ferrovia della Valmorea collegherebbe in maniera agevole Castellanza e Mendrisio, in Canton Ticino, oltre che numerosi comuni tra i due capolinea».

«Parliamo quindi – conclude Astuti – di benefici oggettivi per le nostre comunità e per il tessuto economico lombardo in un momento di grande necessità di opere che servono il territorio. Dopo il passaggio in consiglio, Regione passi ai fatti: ascolti i tanti amministratori del territorio che chiedono a gran voce il rilancio della linea».