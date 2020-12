Contributi straordinari per le associazioni culturali e sportive di Luino

“La Giunta Comunale ha approvato lunedì 14 dicembre 2020 l’avviso pubblico per la concessione di contributi economici straordinari alle associazioni culturali e sportive per attività di sussidiarietà orizzontale e misure di contenimento e contrasto all’emergenza epidemiologica Covid-19.

L’Amministrazione comunale, infatti, considerata la situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid 19 e consapevole degli effetti di tale situazione sul mondo dell’associazionismo culturale e sportivo, che si è trovato costretto, a partire dal mese di marzo 2020 a sospendere, limitare e ridurre la propria attività e a sostenere spese, per la ripresa delle stesse, finalizzate all’attuazione di misure per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, intende sostenere le associazioni culturali e sportive con un contributo straordinario.

La finalità che si intende perseguire è contribuire al mantenimento e al rilancio delle attività culturali e sportive e sostenere le associazioni nella copertura delle spese per le attività svolte (comprese attività non in presenza) e delle spese riferite ad interventi/servizi/acquisti di beni finalizzati all’attuazione delle misure per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I soggetti ammessi alla procedura sono associazioni, enti pubblici e privati, fondazioni, senza scopo di lucro, che hanno svolto attività di promozione sportiva nel Comune di Luino e hanno sede a Luino e hanno realizzato eventi o iniziative culturali a Luino o di rilevante interesse per la comunità luinese senza aver sede a Luino. Per ulteriori requisiti richiesti, consultare l’avviso .

comune.luino@legalmail.it se in possesso di posta certificata o se non in possesso tramite mail all’indirizzo info@comune.luino.va.it. I soggetti interessati possono presentare la domanda di contributo, corredata dalla documentazione necessaria indicata nell’avviso, entro le ore 10:00 di lunedì 21 dicembre 2020 tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Luino oppure invio all’indirizzo PEC istituzionalese in possesso di posta certificata o se non in possesso tramite mail all’indirizzo