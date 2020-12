Convenzione Rifiuti Sesto, possibili ritardi per i servizi di raccolta

La Convenzione Rifiuti Sesto informa che i servizi di raccolta rifiuti previsti per il giorno lunedì 28 dicembre, a causa delle precipitazioni nevose attese per questa giornata, potranno subire dei ritardi oppure delle mancate raccolte in alcuni punti del territorio, che saranno recuperate nei giorni successivi.

I Comuni coinvolti sono i seguenti: Angera, Arsago Seprio, Barasso, Besozzo, Brebbia, Comerio, Casciago, Cadrezzate, Cocquio Trevisago, Golasecca, Gemonio, Ispra, Leggiuno, Luvinate, Mercallo, Monvalle, Malgesso, Ranco, Sesto Calende, Somma Lombardo, Taino, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi, Vergiate.