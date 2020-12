Coronavirus: 101 nuovi positivi nel Varesotto, 573 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di lunedì 28 dicembre risultano 101 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

Ti stai chiedendo dove troviamo i dati di questo bollettino? Come mai non diciamo quanti tamponi fanno a Varese? Perché non comunichiamo quanti sono gli asintomatici? Sei convinto che “facciamo terrorismo”? Forse è meglio se prima di proseguire nella lettura leggi tutte le FAQ sul bollettino serale dei contagi

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +101

Nuovi positivi in Lombardia: +573

Ricoveri per Covid in Lombardia: 3791 (-10)

Ricoveri in terapia intensiva in Lombardia: 512 (+4)

Decessi in Lombardia 24.909 (+42)

Andamento settimanale dei tamponi positivi in provincia

Vista l’oscillazione del numero di tamponi comunicati quotidianamente, che non è mai uniforme nei giorni della settimana, abbiamo costruito una visualizzazione che permette di confrontare i dati comunicati giorno per giorno con quelli degli stessi giorni della settimana precedente. In provincia di Varese quelli comunicati tra lunedì e domenica della settimana scorsa erano 1554 questa settimana sono 1862. È il 19,8% in più.

Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 4.901. I nuovi positivi sono 466, il rapporto è pari al 9,5% sul totale dei tamponi effettuati. In Lombardia attualmente positivi al virus sono 59.327 (-295).

I dati di LUNEDÌ 28 dicembre in Lombardia

– i tamponi effettuati: 5.486 (totale complessivo: 4.791.224)

– i nuovi casi positivi: 573 (di cui 31 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 392.854 (+5.093), di cui 3.541 dimessi e 389.313 guariti

– in terapia intensiva: 512 (+4)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.791 (-10)

– i decessi, totale complessivo: 24.909 (+42)

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: 135 di cui 47 a Milano città;

Bergamo: 14;

Brescia: 145;

Como: 34;

Cremona: 10;

Lecco: 13;

Lodi: 12;

Mantova: 1;

Monza e Brianza: 50;

Pavia: 42;

Sondrio: 1;

Varese: 101

I dati in Italia

Casi totali – Attualmente positivi – incremento giornalieri

Lombardia: 472.528 (54.765) (573)

Veneto: 243.434 (90.942) (2.782)

Piemonte: 194.575 (30.303) (313)

Campania: 186.564 (79.296) (433)

Emilia-Romagna: 167.077 (58.298) (750)

Lazio: 158.733 (76.070) (966)

Toscana: 118.965 (10.284) (181)

Sicilia: 90.266 (33.246) (650)

Puglia: 87.084 (53.157) (645)

Liguria: 59.277 (5.688) (173)

Friuli Venezia Giulia: 47.854 (12.112) (187)

Marche: 39.828 (9.737) (131)

Abruzzo: 34.533 (11.545) (41)

Sardegna: 30.301 (16.344) (156)

P.A. Bolzano: 28.923 (10.607) (120)

Umbria: 28.152 (3.558) (88)

Calabria: 22.906 (8.701) (212)

P.A. Trento: 21.148 (1.821) (99)

Basilicata: 10.498 (5.930) (17)

Valle d’Aosta: 7.242 (494) (61)

Molise: 6.389 (2.323) (7)



VARESE E’ LA QUINTA PROVINCIA PIU’ COLPITA D’ITALIA

Milano: 171.680 (135)

Roma: 114.304 (-28)

Napoli: 113.839 (281)

Torino: 102.622 (112)

Varese: 50.932 (101)

Monza e della Brianza: 47.898 (50)

Treviso: 47.689 (481)

Verona: 47.413 (611)

Padova: 44.502 (639)

Vicenza: 41.451 (177)



I DATI IN PIEMONTE

Insorgenza di sintomi nei positivi: casi degli ultimi 30 giorni in Italia

Come noto siamo in una fase nella quale i positivi al virus spesso emergono nell’ambito di campagne sierologiche, controlli dei contatti e in caso di rientro dall’estero. Questo fa emergere un numero di positivi privo di sintomatologia molto più alto rispetto a quanto avveniva durante la prima ondata di SarsCov-2 quando i tamponi veniva fatti soprattutto a persone che presentavano una sintomatologia evidente. Il grafico seguente è elaborato da Epicentro.iss.