Coronavirus: 68 nuovi positivi nel Varesotto, in Lombardia 843

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di martedì 29 dicembre risultano 68 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

Ti stai chiedendo dove troviamo i dati di questo bollettino? Come mai non diciamo quanti tamponi fanno a Varese? Perché non comunichiamo quanti sono gli asintomatici? Sei convinto che “facciamo terrorismo”? Forse è meglio se prima di proseguire nella lettura leggi tutte le FAQ sul bollettino serale dei contagi

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +68

Nuovi positivi in Lombardia: +843

Ricoveri per Covid in Lombardia: 3.634 (-157)

Ricoveri in terapia intensiva in Lombardia: 498 (-14)

Decessi in Lombardia 24.958 (+49)



Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-14) e nei reparti (-157). A fronte di 11.607 tamponi effettuati sono 843 i nuovi positivi (7,2%). I guariti/dimessi sono 1.141.

I dati di MARTEDÌ 29 dicembre in Lombardia

– i tamponi effettuati: 11.607 totale complessivo: 4.802.831

– i nuovi casi positivi: 843 (di cui 47 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 393.995 (+1.141), di cui 3.120 dimessi e 390.875 guariti

– in terapia intensiva: 498 (-14)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.634 (-157)

– i decessi, totale complessivo: 24.958 (+49)

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: 256 di cui 206 a Milano città;

Bergamo: 14;

Brescia: 105;

Como: 50;

Cremona: 38;

Lecco: 34;

Lodi: 29;

Mantova: 46;

Monza e Brianza: 59;

Pavia: 74;

Sondrio: 42;

Varese: 68

I dati in Italia

Casi totali – Attualmente positivi – incremento giornaliero

Lombardia: 473.371 (54.418) (843)

Veneto: 246.089 (90.365) (2.655)

Piemonte: 195.415 (29.383) (840)

Campania: 187.189 (78.491) (625)

Emilia-Romagna: 167.969 (56.812) (894)

Lazio: 159.951 (74.685) (1.218)

Toscana: 119.236 (10.015) (271)

Sicilia: 91.261 (33.409) (995)

Puglia: 87.833 (52.833) (749)

Liguria: 59.582 (5.759) (305)

Friuli Venezia Giulia: 48.347 (11.777) (493)

Marche: 40.336 (10.129) (508)

Abruzzo: 34.580 (11.272) (47)

Sardegna: 30.417 (16.258) (116)

P.A. Bolzano: 29.014 (10.678) (91)

Umbria: 28.313 (3.568) (161)ì

Calabria: 23.069 (8.535) (163)

P.A. Trento: 21.323 (1.760) (175)

Basilicata: 10.566 (5.954) (68)

Valle d’Aosta: 7.230 (413) (-12)

Molise: 6.396 (2.214) (7)

VARESE E’ LA QUINTA PROVINCIA PIU’ COLPITA D’ITALIA

Milano: 171.936 (256)

Roma: 114.941 (637)

Napoli: 114.271 (432)

Torino: 103.027 (405)

Varese: 51.000 (68)

Treviso: 48.090 (401)

Verona: 47.991 (578)

Monza e della Brianza: 47.957 (59)

Padova: 45.071 (569)

Vicenza: 41.830 (379)

Brescia: 41.144 (105)

Bologna: 37.708 (109)

I DATI IN PIEMONTE

Insorgenza di sintomi nei positivi: casi degli ultimi 30 giorni in Italia

Come noto siamo in una fase nella quale i positivi al virus spesso emergono nell’ambito di campagne sierologiche, controlli dei contatti e in caso di rientro dall’estero. Questo fa emergere un numero di positivi privo di sintomatologia molto più alto rispetto a quanto avveniva durante la prima ondata di SarsCov-2 quando i tamponi veniva fatti soprattutto a persone che presentavano una sintomatologia evidente. Il grafico seguente è elaborato da Epicentro.iss.