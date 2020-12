Coronavirus: i nuovi positivi sono 14 nel Varesotto, 950 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di lunedì 21 dicembre risultano 14 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Ti stai chiedendo dove troviamo i dati di questo bollettino? Come mai non diciamo quanti tamponi fanno a Varese? Perché non comunichiamo quanti sono gli asintomatici? Sei convinto che “facciamo terrorismo”? Forse è meglio se prima di proseguire nella lettura leggi tutte le FAQ sul bollettino serale dei contagi

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +14

Nuovi positivi in Lombardia: +950

Ricoveri per Covid in Lombardia: –109 (-2,5% rispetto a ieri)

Ricoveri in terapia intensiva in Lombardia: -22 (-3,7% )

Decessi in Lombardia +41

Il numero molto basso di tamponi comunicato oggi, poco più di 10mila in tutta la Lombardia, suggerisce di prendere con le pinze i dati sul contagio comunicato oggi, come quasi sempre è giusto fare di lunedì. Prosegue invece il trend positivo della decrescita dei pazienti ospedalizzati nei reparti Covid così come nelle terapie intensive,

Un altro parametro che può essere molto indicativo di un aspetto importante dell’emergenza è quello delle chiamate alle centrali operative del 118 per richieste di intervento su eventi classificati come “problemi respiratori o infettivi”. Si tratta in sostanza degli interventi delle ambulanze per casi all’interno dei quali è molto probabile siano trattati “sospetti Covid”. La provincia di Varese ricade sotto l’area di competenza della SOREU dei Laghi, il riferimento per i territori di Como, Varese, Lecco e l’area del Legnanese. All’interno di questo grafico si possono osservare gli interventi per “problemi respiratori o infettivi” registrati da febbraio ad oggi.

Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 10.587. I nuovi positivi sono 950, il rapporto è pari al 8,9% sul totale dei tamponi effettuati. I lombardi attualmente positivi al virus sono 61.314 (-7.467).

I dati di lunedì 21 dicembre in Lombardia

– i tamponi effettuati: 10.587 totale complessivo: 4.640.399

– i nuovi casi positivi: 950 (di cui 98 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 374.434 (+8.376), di cui 3.975 dimessi e 370.459 guariti

– in terapia intensiva: 561 (-22)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.232 (-109)

– i decessi, totale complessivo: 24.420 (+41)

Andamento degli ospedalizzati in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: 168.243 (+426)

Varese: 48.983 (+14)

Monza e della Brianza: 47.145 (+92)

Brescia: 39.538 (+157)

Como: 32.491 (+31)

Bergamo: 27.534 (+72)

Pavia: 23.343 (+35)

Mantova: 14.953 (+54)

Cremona: 13.987 (+9)

Lecco: 12.715 (+19)

Lodi: 10.171 (+15)

Sondrio: 8.049 (+1)

Aumenti nei 10 comuni con più contagi

(In aggiornamento)

I dati in Italia

Casi totali – Attualmente positivi – incremento giornalieri

Abruzzo: 33.534 (12.666) (+64)

Basilicata: 10.054 (5.965) (+25)

Calabria: 21.261 (8.321) (+110)

Campania: 181.259 (83.532) (+691)

Emilia-Romagna: 157.185 (62.054) (+1.594)

Friuli Venezia Giulia: 45.435 (13.247) (+244)

Lazio: 150.223 (76.492) (+1.205)

Liguria: 57.754 (6.588) (+177)

Lombardia: 460.168 (61.314) (+950)

Marche: 37.431 (9.597) (+162)

Molise: 6.132 (2.797) (+98)

P.A. Bolzano: 28.165 (9.347) (+43)

P.A. Trento: 20.154 (2.072) (+59)

Piemonte: 189.968 (37.957) (+611)

Puglia: 81.387 (53.574) (+788)

Sardegna: 28.683 (15.959) (+297)

Sicilia: 85.198 (33.903) (+669)

Toscana: 116.235 (12.396) (+452)

Umbria: 27.282 (3.853) (+41)

Valle d’Aosta: 7.040 (474) (+9)

Veneto: 219.506 (101.474) (+2.583)

I dati in Piemonte

(In aggiornamento)

Insorgenza di sintomi nei positivi: casi degli ultimi 30 giorni in Italia

Come noto siamo in una fase nella quale i positivi al virus spesso emergono nell’ambito di campagne sierologiche, controlli dei contatti e in caso di rientro dall’estero. Questo fa emergere un numero di positivi privo di sintomatologia molto più alto rispetto a quanto avveniva durante la prima ondata di SarsCov-2 quando i tamponi veniva fatti soprattutto a persone che presentavano una sintomatologia evidente. Il grafico seguente è elaborato da Epicentro.iss.