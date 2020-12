Coronavirus: i nuovi positivi sono 263 nel Varesotto, 1.562 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di lunedì 7 dicembre risultano 263 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto. (nella foto il punto tamponi della caserma Ugo Mara di Solbiate Olona)

Ti stai chiedendo dove troviamo i dati di questo bollettino? Come mai non diciamo quanti tamponi fanno a Varese? Perché non comunichiamo quanti sono gli asintomatici? Sei convinto che “facciamo terrorismo”? Forse è meglio se prima di proseguire nella lettura leggi tutte le FAQ sul bollettino serale dei contagi

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +263

Nuovi positivi in Lombardia: +1.562

Nuovi ricoveri per Covid in Lombardia: -10 (+0,6% in più rispetto a ieri)

Nuovi ricoveri in terapia intensiva: -26 (+3,2% in più)

Decessi in Lombardia +56

RICOVERI: Dopo giorni di trend positivo un segnale da non prendere alla leggera: frena bruscamente il calo dei pazienti ricoverati negli ospedali varesini dell’Asst Sette Laghi. Dopo il rallentamento della curva dei ricoveri, nell’ultima settimana il saldo tra dimessi e nuovi ingressi è tornato a essere positivo. Questa mattina, i letti occupati per Covid erano 479 mentre in pronto soccorso attendevano 25 persone di cui 4 certamente positive e le altre in attesa dell’esito. Non calano i ricoveri delle terapie intensive: sono 35 le persone che hanno bisogno di questo tipo di assistenza mentre anche le Cpap utilizzate sono sempre tra le 20 e le 30. Una ventina i pazienti al presidio di Cuasso LEGGI QUI.

ANALISI DEI DATI: L’andamento dei nuovi positivi potrà subire in questi giorni alcune variazioni dovute ad alcuni fattori tecnici e ad una diminuzione fisiologica del numero di tamponi eseguiti. In primis si segnalano le forti difficoltà che si sono riscontrate ai punti tampone a causa della forte nevicata di venerdì che in alcuni casi ha costretto a chiudere alcune tende per il prelievo dei test. Si segnala invece un fisiologico calo del numero di tamponi eseguiti in relazione ad una minore circolazione del virus: sono infatti meno le richieste di tampone che passano dai medici di medicina generale e meno gli screening scolastici.

Un altro parametro che può essere molto indicativo di un aspetto importante dell’emergenza è quello delle chiamate alle centrali operative del 118 per richieste di intervento su eventi classificati come “problemi respiratori o infettivi”. Si tratta in sostanza degli interventi delle ambulanze per casi all’interno dei quali è molto probabile siano trattati “sospetti Covid”. La provincia di Varese ricade sotto l’area di competenza della SOREU dei Laghi, il riferimento per i territori di Como, Varese, Lecco e l’area del Legnanese. All’interno di questo grafico si possono osservare gli interventi per “problemi respiratori o infettivi” registrati da febbraio ad oggi.

Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 16.757. I nuovi positivi sono 1.562, il rapporto è pari al 9,3% sul totale dei tamponi effettuati. I lombardi attualmente positivi al virus sono 116.000 (-379)

I dati di lunedì 7 dicembre in Lombardia

– i tamponi effettuati: 16.757 totale complessivo: 4.296.089

– i nuovi casi positivi: 1.562 (di cui 149 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 291.705 (+1.885), di cui 6.616 dimessi e 284.975 guariti

– in terapia intensiva: 781 (-26)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6.362 (-10)

– i decessi, totale complessivo: 23.080 (+56)

Andamento degli ospedalizzati in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: +441, di cui 181 a Milano città

Bergamo: +72

Brescia: +110

Como: +255

Cremona: +13

Lecco: +129

Lodi: +3

Mantova: +3

Monza e Brianza: +179

Pavia: +29

Sondrio: +13

Varese: +263

Aumenti nei 10 comuni con più contagi

(In aggiornamento)

I dati in Italia

Casi totali – Attualmente positivi – incremento giornaliero

Lombardia: 430.671 (116.000) (+1.562)

Piemonte: 178.699 (65.749) (+911)

Veneto: 167.799 (78.301) (+2.550)

Campania: 166.353 (100.295) (+1.060)

Emilia-Romagna: 135.651 (69.481) (+1.891)

Lazio: 131.627 (93.514) (+1.372)

Toscana: 108.990 (28.084) (+593)

Sicilia: 72.407 (40.246) (+918)

Puglia: 65.342 (46.578) (+1.001)

Liguria: 53.907 (10.010) (+128)

Friuli Venezia Giulia: 35.826 (14.869) (+359)

Marche: 32.538 (14.048) (+145)

Abruzzo: 30.398 (16.641) (+124)

P.A. Bolzano: 25.476 (10.917) (+155)

Umbria: 25.209 (5.990) (+65)

Sardegna: 24.552 (15.142) (+366)

Calabria: 18.712 (10.341) (+175)

P.A. Trento: 17.268 (2.517) (+165)

Basilicata: 9.046 (6.393) (+106)

Valle d’Aosta: 6.748 (944) (+22)

Molise: 5.338 (2.759) (+52)

I dati in Piemonte

Insorgenza di sintomi nei positivi: casi degli ultimi 30 giorni in Italia

Come noto siamo in una fase nella quale i positivi al virus spesso emergono nell’ambito di campagne sierologiche, controlli dei contatti e in caso di rientro dall’estero. Questo fa emergere un numero di positivi privo di sintomatologia molto più alto rispetto a quanto avveniva durante la prima ondata di SarsCov-2 quando i tamponi veniva fatti soprattutto a persone che presentavano una sintomatologia evidente. Il grafico seguente è elaborato da Epicentro.iss.