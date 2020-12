Cosentino: “Raddoppio dei fondi per il rilancio del lago di Ghirla”

“Sono davvero felice che l’aula del Pirellone abbia accolto la mia proposta di stanziamento di ulteriori 200.000 euro per realizzare una passerella ciclopedonale attorno al lago di Ghirla e riqualificare le sponde. Questi fondi regionali si vanno a sommare agli altri 150.000 che avevo chiesto – e ottenuto – durante la sessione di luglio dedicata all’assestamento di bilancio. In totale Regione Lombardia ha quindi già impegnato a bilancio 350.000 euro per questo importantissimo progetto. L’ente che avrà il compito di realizzare il progetto è il Comune di Valganna e i lavori dovranno iniziare entro la fine del 2021: una prima parte dello stanziamento arriverà nelle casse del Comune entro il 2021 e la seconda nel 2022. Siamo sicuri che saranno coinvolti anche altri enti locali e ci sarà una collaborazione reale visto che questa è un’occasione storica che non si ripeterà facilmente.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale Giacomo Cosentino (Lombardia Ideale – Fontana Presidente), che prosegue: “Qualche settimana fa avevo lanciato l’idea di creare una sorta di Laboratorio per il rilancio turistico dell’alto Varesotto, in modo tale che gli enti interessati potessero progettare insieme lo sviluppo di queste meravigliose zone. Una sorta di tavolo di coordinamento per mettere insieme le idee, risorse e per lavorare uniti guardando al domani. Devo dire che mi hanno chiamato molti amministratori locali per dar seguito all’idea e questo progetto è il punto di partenza. Dobbiamo tornare ad accogliere tanti turisti ed offrire tutti i servizi necessari, è l’unico modo per far tornare attrattivo l’Alto Varesotto come qualche decina di anni fa, quando era pieno di turisti. Questa è un’occasione unica per l’Alto Varesotto.“