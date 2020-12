La seconda ondata, violentissima in provincia di Varese, comincia lentamente ad allentare la morsa ma i numeri rimangono preoccupanti soprattutto alle voci decessi e ricoveri. Si tratta di indicatori ai quali anche le imprese guardano con attenzione per capire in quale direzione si muova l’onda del Covid, vero termometro del lavoro in questo 2020 quasi surreale. E sono tante le domande che, nell’attesa di un nuovo e auspicabile periodo interpandemico, continuano a cercare risposte autorevoli. A cominciare da quelle relative al vaccino, la stella polare alla quale si guarda per superare l’impasse: quando arriverà davvero? Sarà sicuro? Chi lo riceverà in via preventiva?

Interrogativi che Confartigianato imprese Varese sottoporrà al professor Carlo Signorelli, docente di igiene e sanità pubblica all’Università di Parma e all’Università vita-salute San Raffaele di Milano, in occasione della diretta dal titolo “Il Covid in azienda: precauzioni, protocolli e prevenzione” organizzata per venerdì 11 dicembre alle 13 sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Confartigianato imprese Varese.

Un incontro chiesto dalle imprese proprio per cercare di capire come gestire la convivenza con il virus. Una convivenza che dovrà essere affrontata in modo corretto e in sicurezza. Cosa fare di fronte a un caso di positività e la relativa quarantena in azienda? Come affrontare il rientro in sicurezza? Questi sono alcuni degli argomenti su cui interverranno gli altri ospiti della diretta: Paolo Bulgheroni, direttore del Dipartimento Igiene e Prevenzione sanitaria dell’Ats Insubria e Domenico Cavallo, docente di Medicina del lavoro all’Università degli studi dell’Insubria.