Covid, migliorano le condizioni del sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria

Il sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria sta meglio. Sono rassicuranti le notizie che arrivano dall’ospedale dove è ricoverato il primo cittadino, contagiato dal covid. Nei giorni che hanno preceduto il Natale la sua situazione di salute era peggiorata al punto da richiedere un ricovero in terapia intensiva ma già dal 24 dicembre e poi da questa mattina (lunedì, 27 dicembre) erano circolate notizie positive e un possibile trasferimento all’ospedale di Varese in un reparto covid non intensivo. A breve dovrebbe arrivare anche una nota dell’amministrazione comunale che confermerà le notizie filtrate nelle scorse ore.