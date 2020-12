Croazia, sette morti per il terremoto avvertito anche nel Varesotto

Sette moti tra cui una ragazzina di 12 anni e un giovane di 20, decine i feriti. Esercito mobilitato e richiesta di aiuti all’Unione europea.

Il bilancio del terremoto che ha colpito la Croazia nella giornata di martedì si fa più pesante di ora in ora, con centri abitati fortemente danneggiati e persone senza casa.

I media regionali secondo l’agenzia Ansa parlano di gravi danni a Petrinja, con edifici crollati, interruzione di elettricità e linee telefoniche. Il terremoto è stato avvertito in tutta la Croazia ma anche in Serbia e Bosnia-Erzegovina.

La registrazione dell’evento sismico è stata effettuata anche dai sismografi del Centro Geofisico Prealpino di Varese che ha pure raccolto la segnalazione di una residente di Castellanza che ha avvertito la scossa al quinto piano di un edificio di sei piani totali.

«Mentre ero seduta al tavolo in cucina ho sentito muoversi il tavolo e ho avuto un capogiro. Ho quindi osservato il lampadario e mi sono accorta che si muoveva leggermente così pure come un altro oggetto appeso al soffitto della cucina. Sono andata in sala ed ho visto oscillare leggermente anche il lampadario della sala. Non ho osservato purtroppo altri oggetti ma ho visto cadere della neve da un albero di fronte a casa mia. Il capogiro è durato per un po’»