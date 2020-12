I “Cuori eroi” a casa dei bambini meno fortunati tra balli e scatole di Natale

Si travestono da supereroi ed entrano nelle pediatrie e nei reparti oncologia pediatrica, qualche volta vanno anche a casa dei bambini per regalare un piccolo sogno a chi sta soffrendo. Sono i “Cuori Eroi per bambini eroi” di Venegono Inferiore, una onlus nata nel 2016 e composta da volontari di ogni età e professione che, travestendosi da supereroi, principesse, personaggi dei cartoni animati e dei videogiochi, donano il loro tempo per la felicità dei bambini malati (www.cuorieroi.it).

Frequentano pediatrie, oncologie pediatriche, case famiglia o centri accoglienza per regalare momenti di svago e allegria per grandi e piccini. Sono spesso chiamati ad intervenire ad eventi benefici di ogni tipo intrattenendo gli ospiti con svariate attività come: baby dance, bolle di sapone, truccabimbi, sculture di palloncini, magia, laboratori e molto altro. Purtroppo, troppo spesso, si trovano di fronte a situazioni che necessitano anche di beni materiali (creme, ausili medici, terapie) che le famiglie non possono permettersi. Ed è lì che intervengono con le raccolte fondi.

L’ultima iniziativa a cui si sono legati è quella delle scatole di Natale (ve ne abbiamo parlato qui), organizzata da Casaringhio di Busto Arsizio, insieme ad altre associazioni della provincia di Varese. 100 scatole sono state consegnate in questi giorni e verranno consegnate a famiglie che hanno bisogno di una mano.

Sabato scorso sono andati fino ad Olgiate Comasco per il piccolo Edoardo, un bimbo con una grave malattia attorno al quale si sta stringendo l’intero paese, a partire dai suoi compagni di classe (qui la raccolta fondi per lui). Per lui hanno inscenato il ballo dei supereroi in strada mentre insieme al suo fratellino e ai suoi genitori si è ritrovato davanti Capitan America, Spider Man e molti altri personaggi della fantasia che per qualche minuto hanno regalato un sorriso sul suo volto.

Qui potete vedere come è andata