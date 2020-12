Da Regione 50mila euro per la riqualificazione del Parco di Taino

A due giorni da Natale Taino sorride: Regione Lombardia ha approvato uno stanziamento di 50mila euro per la riqualificazione del parco comunale, la terrazza che dà sul Lago Maggiore impreziosita dal Monumento dei Punti Cardinali realizzato dall’artista Giò Pomodoro a inizio anni Novanta.

«L’aula del Consiglio Regionale ha approvato il mio ordine del giorno grazie al quale sono stati stanziati 50 mila di euro, da Regione Lombardia, a favore del Comune di Taino per la riqualificazione del parco comunale intitolato a Giò Pomodoro» dichiara il consigliere Giacomo Cosentino (Lombardia Ideale) che soddisfatto aggiunge: «Grazie alla segnalazione e collaborazione dell’assessore ai lavori pubblici Fabio Riboni con questo stanziamento l’amministrazione comunale potrà porre in essere alcuni interventi migliorativi che riguarderanno la piantumazione, la sistemazione di viale Dei Carpini e l’illuminazione del parco».

Conclude Cosentino: «Questo è l’ennesimo atto concreto che dimostra il forte interesse di Regione Lombardia verso le necessità dei cittadini lombardi e dei piccoli comuni. Questo lavoro vicino ai territori è anche grazie alle donne e agli uomini che condividono il mio percorso politico in Lombardia Ideale, in questo caso un doveroso ringraziamento va fatto a Franco De Tomasi, responsabile per noi dell’area centrale della Provincia di Varese e già vicesindaco di Vergiate della giunta Maffioli».