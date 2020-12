Dal Comune di Malnate 130mila euro per associazioni e famiglie

Due bandi per un totale di 130mila euro in contributi a disposizione della cittadinanza da parte del Comune di Malnate, tra associazioni e famiglie, per far fronte alle difficoltà anche economiche che ha portato il Coronavirus.

Nella mattinata di lunedì 7 dicembre, in modalità online, il sindaco Irene Bellifemine, l’assessore alla cultura Carola Botta, l’assessore ai servizi educativi Nadia Cannito e l’assessore ai servizi sociali Maria Croci hanno presentato i due bandi lanciati dall’Amministrazione Comunale: fondi a sostegno delle famiglie con studenti e delle associazioni culturali e sportive.

Aprono l’incontro le parole del sindaco Irene Bellifemine: «Come amministrazione abbiamo deciso di concedere dei contributi alla cittadinanza perché, vista la grave crisi emergenziale, ci sembrava giusto fare un passo concreto verso la comunità. Abbiamo pensato di aiutare attività commerciali ma al momento, a termini di legge, oggi non è possibile; ci riserviamo di farlo in futuro e cerchiamo di stare loro vicini sensibilizzando gli acquisti in città. Possiamo concedere contributi a famiglie e associazioni. Ci sono nuclei familiari che, oltre dal punto di visto economico, chi ha figli ha avuto difficoltà con didattica a distanza. Abbiamo destinato dei fondi destinati anche con i bonus spesa».

L’assessore alla cultura Carola Botta ha spiegato: «Dall’Ufficio cultura ci sarà un fondo di 20mila euro, aggiuntivo rispetto al contributo annuale che viene elargito normalmente, rivolto ad associazioni culturali e sportive per l’acquisto materiali e adeguamento strutture. Il bando è reperibile sul sito del comune (link). Abbiamo deciso di stanziare questi soldi per venire incontro alle richieste delle associazioni, che non hanno mai smesso di lavorare, sostenendo diverse spese. Speriamo di riuscire ad aiutarle per il futuro».

L’assessore ai servizi educativi Nadia Cannito ha invece anticipato l’altra misura: «Il secondo bando è da 110 mila euro e servirà per garantire il diritto allo studio. A seguito di questa emergenza diverse famiglie hanno dovuto sostenere spese per la didattica a distanza. Il diritto allo studio è fondamentale, con l’incontro con la dirigente dell’istituto comprensivo Della Moretta e l’associazione genitori, l’amministrazione ha risposto in maniera concreta all’esigenza del territorio. Si potrà fare richiesta dal sito del Comune entro il 17 dicembre (link). Partiremo immediatamente l’erogazione del contributo non appena saranno chiuse le domande. Il contributo è determinato dalla fascia Isee, da 400 euro per le fasce più basse, fino a 100 euro».

Conclude le presentazioni l’assessore ai servizi sociali Maria Croci: «Con il decreto legge del 23 novembre 2020 sono riconosciute ancora fondi per la solidarietà alimentare, rivolto alle persone che hanno perso il lavoro o la fonte di reddito, non hanno ammortizzatori sociali. Il bando non è ancora messo sul sito ma verrà pubblicato entro fine settimana, circa 100 euro per persona, 200 per famiglie con 2 persone, fino a 450 euro con più di 4 componenti a famiglia. Per la richiesta si potrà scaricare sul sito o prenderla fisicamente agli uffici comunali di via De Mohr. Chi ha già presentato la domanda, la dovrà ripresentare».