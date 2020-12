Dalla Regione 100mila euro per la Protezione civile della provincia di Varese

“Abbiamo depositato al bilancio di previsione di Regione Lombardia un ordine del giorno che impegna la Giunta a stanziare 100.000 euro a favore della Protezione Civile della Provincia di Varese per l’acquisto di mezzi e attrezzature da impiegare nelle proprie attività operative. In questo modo, Regione Lombardia dimostra con i fatti il proprio riconoscimento per quanto fatto dall’organizzazione di volontariato in concomitanza dell’emergenza sanitaria. Non solo la preziosissima collaborazione presso il punto tamponi di Fontanelle ma anche tantissime altre iniziative hanno fatto dei nostri volontari un valore aggiunto nel sostegno alla cittadinanza. Questo stanziamento, pertanto, vuole essere un modo per dire grazie alle decine di volontari che si sono messi a disposizione e uno stimolo ad operare in maniera efficiente e sicura”.

Così i consiglieri regionali leghisti, Emanuele Monti, Francesca Brianza e Marco Colombo, in merito all’ordine del giorno, di cui Monti è primo firmatario, al Bilancio di Previsione 2021-2023 di Regione Lombardia che verrà discusso nei prossimi giorni dal Consiglio regionale. “Ringrazio i consiglieri Monti, Brianza e Colombo per aver dimostrato la propria attenzione alla nostra organizzazione. Nelle recenti operazioni che siamo stati chiamati a svolgere abbiamo dovuto fare i conti con una carenza di dotazione della nostra Colonna Mobile Provinciale e che ci ha costretti a dover ricorrere al noleggio di alcuni mezzi o a doverci appoggiare alla Colonna Mobile Regionale. Con queste risorse potremo finalmente finanziare l’acquisto di un miniescavatore e di un muletto oltre ad altre attrezzature fondamentali per le nostre mansioni operative” – aggiunge Alberto Barcaro, consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile.