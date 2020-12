De Tommaso e Pensotti guidano la pattuglia varesina al rally “Valli Ossolane”

La provincia di Varese schiera una punta di diamante e un graditissimo ritorno per provare a fare un risultato importante al 56° Rally Valli Ossolane, storico appuntamento piemontese che si disputa in via eccezionale in pieno dicembre, sabato 12 e domenica 13, con partenza da Domodossola e arrivo a Malesco.

I due piloti a cui facciamo riferimento sono nell’ordine Damiano De Tommaso e Filippo Pensotti, isprese il primo e lavenese il secondo (nella foto in alto), pronti a utilizzare due Skoda Fabia R5 e a dare battaglia per la classifica generale: ben 21 le vetture di questa categoria iscritte, e quindi grande incertezza nel pronostico della vigilia con De Tommaso che però è certamente tra i più considerati. Il 24enne alfiere della DP Autosport gareggerà con il sanmarinese Massimo Bizzocchi e punta a festeggiare in gara la recente affermazione nel campionato IRCup; per l’occasione troverà un compagno di box speciale, ovvero l’esperto padre Cosimo, iscritto insieme a Federica Zanoli con una Renault Clio di classe A7.

Attesa anche per Filippo Pensotti, che torna alle gare dopo una assenza piuttosto lunga (dal Laghi 2019, quando venne fermato da un guasto) con accanto Lele Falzone, un’accoppiata che nel lontano 2000 vinse il Ronde Città Giardino. Pensotti si presenta al Valli Ossolane dopo un test ufficiale tenutosi proprio nella sua Laveno: «Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e agli uomini della Protezione Civile, abbiamo potuto organizzare una serie di prove sulla strada dello “Scoiattolo”, sopra alla frazione di Monteggia, in tutta sicurezza. Sono contento di aver potuto lavorare “in casa” per preparare questo appuntamento e mi auguro di poter correre più spesso in futuro» racconta “Pippo”, la cui Skoda Fabia è preparata dal team varesino SMD Racing.

Il Valli Ossolane presenta al via diversi piloti di alto livello a partire dal pluricampione nazionale svizzero Oliver Burri (su Volkswagen Polo R5), dai due vincitori più recenti Davide Caffoni e Fabrizio Margaroli (Fabia R5) e dal quotato francese Thomas Argenti (Polo R5). Al via diversi equipaggi targati Varese anche se quest’anno, per le normative anti-covid, le strade saranno per la prima volta chiuse al pubblico e quindi anche ai tanti appassionati che di solito dalla nostra provincia raggiungono le strade ossolane.

Ci sono, per esempio, i fratelli valcuviani Vanni e Lorenzo Maran (vincitori del “Laghi” nel 2007) con una Fiat Punto di classe S1600 (occhio alla classifica della classe); in N3 troviamo invece Paolo Comendulli con Luca Magistro e Salvatore Maci con Alessandra Canazza, questi ultimi su Renault Clio. Matteo e Rebecca Fortunato invece gareggeranno in N2 su Peugeot. Al Valli Ossolane ci sarà anche il fresco campione italiano rally, Andrea Crugnola che su quelle strade vinse nel 2017: il pilota di Calcinate del Pesce però non sarà in gara e svolgerà il ruolo di apripista.

RALLY DEI LAGHI, ECCO LA DATA 2021

Piloti, navigatori e squadre possono intanto già segnare sul calendario una data importante, quella del 27-28 febbraio 2021. Sarà quello il fine settimana dedicato al Rally dei Laghi che, dopo l’interruzione causa lockdown di quest’anno, è pronto a ritornare per la disputa della sua 29a edizione. Gli organizzatori hanno scelto di giocare d’anticipo, a costo di prendersi qualche rischio meteo (del resto, anche a marzo non sono mancate pioggia e neve anche nelle edizioni più recenti) ed evitare sovrapposizioni con altre gare.